Questo articolo è stato letto 73 volte

Ricerca



ELETTORALE - Eligendo Mobile APP: in tempo reale i dati forniti da Comuni e Prefetture-UTG relativi all’Election Day del 20-21 settembre 2020 È possibile seguire le informazioni diffuse dal Ministero dell'Interno, tramite l'App Eligendo Mobile

È possibile seguire le informazioni diffuse dal Ministero dell’Interno, tramite l’App Eligendo Mobile, che mostra in tempo reale i dati forniti da Comuni e Prefetture-UTG relativi all’Election Day del 20-21 settembre 2020.

Poiché il Ministero dell’Interno gestisce, per le elezioni regionali esclusivamente le informazioni delle regioni Campania, Liguria, Puglia e Veneto, e, per le elezioni amministrative solo i dati delle regioni a statuto ordinario, i risultati degli enti non pubblicati dal Ministero dell’Interno possono essere reperiti sui siti delle regioni presenti nella sezione “Link utili” del burger menù.

Tali dati, sono messi a disposizione a puro scopo divulgativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA