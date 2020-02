Questo articolo è stato letto 119 volte

ELETTORALE - Elezioni suppletive: istruzioni per gli uffici elettorali di sezione Pubblicazione n. 3

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione di elezioni suppletive della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, indette a seguito della vacanza di seggi di deputato o di senatore attribuiti in collegi uninominali, sono state predisposte le specifiche istruzioni.

>> CONSULTA LA PUBBLICAZIONE N. 3 – ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA/SENATO – Ed. gennaio 2020

