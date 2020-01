Questo articolo è stato letto 33 volte

ELETTORALE - Elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna Domenica 26 gennaio si vota in Calabria e in Emilia-Romagna per eleggere i presidenti e i consigli regionali

Domenica 26 gennaio si vota in Calabria e in Emilia-Romagna per eleggere i presidenti e i consigli regionali.

Le operazioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 23.

I dati sull’affluenza alle urne e i risultati elettorali ufficiosi sono diffusi sulla piattaforma Eligendo, a cura della direzione centrale per i Servizi elettorali del ministero dell’Interno.

>> CONVOCAZIONE COMIZI REGIONE CALABRIA

>> CONVOCAZIONE COMIZI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

>> COME SI VOTA IN CALABRIA

>> COME SI VOTA IN EMILIA-ROMAGNA

