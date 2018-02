Questo articolo è stato letto 225 volte

ELETTORALE - Elezioni regionali 2018 – Informazioni e materiali per le amministrazioni comunali

Per supportare le attività dei comuni in occasione delle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente di Regione in programma per il prossimo 4 marzo, Anci Lombardia pubblica l’elenco delle circolari finora emanate dal Ministero dell’Interno.