ELETTORALE - Elezioni europee 2019: i candidati I dati sono visualizzabili per circoscrizione, appartenenza politica o nominativo

Nel sito del Ministero dell’Interno sono state pubblicate per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste dei candidati presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della Corte d’appello del capoluogo di circoscrizione sede dell’Ufficio elettorale circoscrizionale.

I dati sono reperibili nella sezione “Elezioni trasparenti” – “Elezioni Europee 2019” – “Liste e candidati” .

Possono essere visualizzati per circoscrizione oppure per partito, movimento o gruppo politico; inoltre, è possibile effettuare la ricerca per nome del candidato.

