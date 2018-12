Questo articolo è stato letto 60 volte

ELETTORALE - Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della regione Abruzzo

Con la circolare n. 2883/2018 la Prefettura di Avellino informa che sono stati convocati per domenica 10 febbraio 2019 i comizi per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

In tutti i comuni della regione Abruzzo si dovranno effettuare le revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali nelle consuete due tornate, di cui all’art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull’elettorato attivo).

I comuni non direttamente interessati allo svolgimento della consultazione elettorale in oggetto, vorranno soprassedere dall’effettuazione della revisione dinamica straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni interessati a seguito di trasferimento della residenza: in tal caso, si limiteranno alle sole operazioni di cancellazione e iscrizione per trasferimento della residenza stessa, entro i termini, rispettivamente, di lunedì 24 dicembre e di giovedì 27 dicembre 2018.

