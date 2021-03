Questo articolo è stato letto 15 volte

ELETTORALE - Elezioni amministrative in Sicilia: la Regione verso l’adeguamento al rinvio per limitare la diffusione del Coronavirus Il caso di Tremestieri Etneo

Domenica e lunedì, malgrado l’attivazione della zona arancione ed il D.L. n. 25/2021, si è votato a Tremestieri Etneo. Il Tar di Catania, respingendo un ricorso finalizzato al rinvio delle consultazioni, ha confermato le elezioni, dopo avere contemperato il rischio sanitario con le esigenze di accesso alle cariche elettive. Non sembrano, quindi, trovare immediata attuazione in Sicilia le disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021, ad una data tra il 15 settembre ed il 15 ottobre. A Tremestieri si è votato malgrado il D.L. n. 25/2021 individuasse nel rinvio all’autunno una misura contro il perdurare dell’epidemia Covid-19 e per evitare assembramenti. Necessario un intervento dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il caso delle ex Province.

