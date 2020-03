Questo articolo è stato letto 295 volte

Ricerca



FAMIGLIA- STATO CIVILE - Disposizioni anticipate di trattamento: domande frequenti Le Faq del Ministero della salute

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

>> CONSULTA LE FAQ DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ti potrebbe interessare:

– MODULISTICAONLINE.IT – PRATICHE SULLE DAT

© RIPRODUZIONE RISERVATA