STATO CIVILE - Dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso (2 parte) L’esame e la valutazione della specifica fattispecie

L’ufficiale dello stato civile è chiamato a decidere se possa ricevere una dichiarazione di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso: occorre precisare che, in tale specifica attività, l’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni da parte degli interessati, sempre se consentite dalla legge, ma non deve porsi alcun interrogativo sulle modalità della fecondazione, se trattasi di procreazione medicalmente assistita nei limiti o fuori dalle ipotesi ammesse dalla legge 40/2004), così come non si è mai posto alcun dubbio sulla veridicità dei riconoscimenti di filiazione dichiarati, in quanto non è compito dell’ufficiale dello stato civile valutare eventuali tecniche di procreazione, o se chi si dichiara genitore sia biologicamente tale (altrimenti, anche in passato, in caso di dichiarazione di riconoscimento, anche da genitori eterosessuali, avrebbe dovuto chiedere la prova del DNA). Ancora meno può essere indotto ad entrare nel merito della responsabilità genitoriale, aspetto che non ha alcuna rilevanza nelle procedure dell’ufficiale di stato civile.

In presenza di due persone dello stesso sesso che si dichiarino genitori e che vogliano riconoscere il neonato, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare:

1) se sussistano norme che stabiliscano divieti in merito alla richiesta o che comunque non consentano di accoglierla;

2) se sussista giurisprudenza consolidata che consenta di derogare le disposizioni ostative;

3) se sussista orientamento ministeriale che possa indirizzare l’ufficiale dello stato civile verso una soluzione o procedura da seguire..

