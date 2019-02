Questo articolo è stato letto 219 volte

STATO CIVILE - Cittadino italiano nato all’estero: il cognome spettante secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (2 parte) La riflessione sul cognome spettante al cittadino italiano che nasce all’estero è stata provocata dalla necessità di rispondere ad un quesito...

Articolo tratto dalla Rivista “ I Servizi Demografici n. 12/2018″



Le conseguenze per l’ufficiale di stato civile

La sentenza di cui sopra della Corte di Giustizia è particolarmente rilevante per l’ufficiale dello stato civile in quanto viene esaminata, affrontata e decisa una situazione che corrisponde esattamente a quanto previsto dal nostro ordinamento, ad una specifica normativa che prevede casistica, adempimenti e procedure esattamente corrispondenti a quelle prese in esame dalla Corte e, pertanto, non vi è dubbio che gli effetti della decisione debbano riflettersi sull’operato dell’ufficiale dello stato civile, chiamato a darne piena applicazione: per capirne il senso, basterebbe riflettere sul fatto che i due genitori tedeschi che in Danimarca attribuiscono al figlio il cognome previsto dall’ordinamento danese e non consentito dall’ordinamento tedesco, possono essere sostituiti dai due genitori italiani che in Germania attribuiscono al figlio il cognome previsto dall’ordinamento tedesco e non consentito dall’ordinamento italiano, tenendo presente che la soluzione prevista da entrambi gli ordinamento sarebbe quella di sostituzione (=correziovine) del cognome imposto alla nascita con quello previsto dallo Stato di cittadinanza, soluzione che viene rigettata dalla Corte di Giustizia in quanto in contrasto con il Trattato C.E.E.

>> Continua a leggere l’articolo

SCOPRI DI PIU’ su www.periodicimaggioli.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA