Questo articolo è stato letto 80 volte

CIE - CIE: nuova piattaforma L’attuale sistema di prenotazione "Agenda CIE” verrà sostituito da una nuova piattaforma

prenotazione “Agenda CIE” verrà sostituito da una nuova piattaforma, raggiungibile all’indirizzo: Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una nota del 5 luglio nella quale avverte che, dal 15 luglio, l’attuale sistema diverrà sostituito da una, raggiungibile all’indirizzo:

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it

Le utenze di accesso dei referenti comunali che utilizzano il sistema restano invariate, fatta salva la necessità di procedere ad una modifica della password inizialmente fornita, per ragioni di sicurezza; la nota prosegue con l’illustrazione delle funzionalità offerte dal nuovo sistema ai Comuni e ai cittadini per semplificare il processo di prenotazione dell’appuntamento per la richiesta di rilascio della CIE presso lo sportello comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA