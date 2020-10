Questo articolo è stato letto 113 volte

STATO CIVILE - Certificazione di stato civile: gli estratti per riassunto Distinzione tra le annotazioni modificative e le annotazioni aggiuntive

La compilazione dell’estratto di stato civile: le annotazioni

L’articolo 106 del d.P.R. n. 396/2000 detta le regole per la corretta compilazione dell’estratto di stato civile.

Gli estratti degli atti dello stato civile redatti per riassunto devono riportare le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni.

Le annotazioni sono postille, note che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati, nel momento in cui si verificano determinati eventi che la normativa individua come significativi.

Le annotazioni, disposte per legge od ordinate dall’autorità giudiziaria, sono eseguite d’ufficio o su istanza di parte.

Occorre a questo punto distinguere tra le annotazioni modificative e le annotazioni aggiuntive.

