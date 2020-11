Questo articolo è stato letto 61 volte

CIE - Carta di identità elettronica: emissione da parte del Consolato Generale d’Italia di Fiume A partire da lunedì 30 novembre 2020 il Consolato Generale d'Italia di Fiume inizierà l'emissione della CIE

Dal 30 novembre 2020 il Consolato Generale d’Italia di Fiume inizierà l’emissione della carta di identità elettronica (CIE). Sul sito del Consolato sono pubblicate le modalità di rilascio.

I Costi di rilascio:

– Euro 21,95, di cui: Euro 16,79 costo carta (13,76 + IVA 22% Euro 3,03) + Euro 5,16 diritti fissi;

– DUPLICATO CIE (in caso di furto, smarrimento o deterioramento della precedente CIE ancora valida): costo complessivo Euro 27,11, di cui: Euro 16,79 costo carta (13,76 + IVA 22% Euro 3,03) + Euro 10,32 diritti fissi;

DUPLICATO CIE PER MANCATA CONSEGNA (non per responsabilità del connazionale): gratuito

