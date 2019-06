Questo articolo è stato letto 18 volte

STATISTICA - Bilancio demografico nazionale – Anno 2018 La pubblicazione del Report “Bilancio demografico nazionale – Anno 2018”, fissata in calendario il 12 giugno prossimo, sarà rinviata al 3 luglio

Con comunicato del 4 giugno 2019 l’Istat informa che la pubblicazione del Report “Bilancio demografico nazionale – Anno 2018”, fissata in calendario il 12 giugno prossimo, sarà rinviata al 3 luglio.

Il posticipo della diffusione è necessario per completare i processi di acquisizione e integrazione dei dati di base connessi alla produzione del calcolo della popolazione, garantendo gli elevati standard di qualità per tutti i comuni, anche per quelli subentrati nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) per cui è stata predisposta una nuova procedura ad hoc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA