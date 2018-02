Questo articolo è stato letto 336 volte

ANPR - Attività di bonifica propedeutiche al subentro in ANPR

Il DCPM 194/2014 prevede un’attività di verifica dei dati durante la fase che precede il subentro in ANPR.

Per agevolare le attività di verifica il Comune ha a disposizione un ambiente ad hoc, il presubentro, per effettuare attività propedeutiche al subentro utilizzando i dati presenti nell’Anagrafe dei residenti (di seguito APR) e nell’AIRE locale, con l’obiettivo di verificare la qualità dei dati che transiteranno in ANPR.