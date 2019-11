Questo articolo è stato letto 60 volte

Ricerca



STATO CIVILE - ANUSCA XXXIX Convegno Nazionale – Abano Terme (PD) – 02 dicembre – 6 dicembre 2019 Una pubblica amministrazione che guarda al futuro: il contributo dei Servizi Demografici

Con la circolare n. 12/2019 il Ministero dell’Interno promuove il Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) rivolto agli amministratori ed operatori dei Servizi demografici, dal titolo “Una pubblica amministrazione che guarda al futuro: il contributo dei Servizi Demografici“.

Un evento di spessore per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori, sempre più spesso protagonisti nella sfida all’ammodernamento dell’amministrazione, un’occasione fondamentale per scambi di esperienze non solo tra gli operatori dei servizi demografici ma anche con esponenti ed operatori di questa e di altre amministrazioni, per un efficace contributo al miglioramento dei servizi della P.A.

>> Leggi in anteprima il PROGRAMMA DI MASSIMA 2019

>> Scarica la SCHEDA DI ISCRIZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA