ANPR - Anpr: utilizzo nuove smart card pervenute da maggio 2020 Guida ad ANPR

Riportiamo la comunicazione pubblicata nel portale ANPR:

“ATTENZIONE: Le smart card distribuite a partire da maggio 2020 sono diverse da quelle consegnate antecedentemente a tale periodo o eventualmente già in possesso del Comune/Prefettura.

I driver d’installazione ed il software di gestione per le suddette nuove carte è disponibile per il download sul portale www.anpr.interno.it unitamente alla nuova versione del manuale di configurazione della postazione per l’accesso alla web application (punto 5 Guida ad ANPR)”

