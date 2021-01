Questo articolo è stato letto 39 volte

Ricerca



ANPR - ANPR: prorogato il termine per la richiesta del contributo al subentro al 31/12/2021 Istruzioni per la presa in carico delle richieste

Riportiamo l’avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno:

In relazione alle modalità di compilazione delle richieste di contributo di cui all’Avviso ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro” finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1. CUP J53D17000850007, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni pena la non presa in carico delle richieste:

Indicare nel campo Codice Fiscale solo ed esclusivamente il codice fiscale del Comune facendo attenzione a non confonderlo con la Partita IVA

Fare attenzione che i dati anagrafici del Comune inseriti sul modulo ANPR siano corrispondenti con quelli inseriti in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)

I Comuni che dispongono di un Conto di Tesoreria Unica devono indicare ed utilizzare in sede di richiesta di contributo tali estremi

In assenza di Conto di Tesoreria non è possibile utilizzare come IBAN quello di Banca d’Italia

Per ulteriori dettagli consultate il link:

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-122017/avviso-pubblico-anpr-–-supporto-ai-comuni-il-subentro

© RIPRODUZIONE RISERVATA