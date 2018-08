Questo articolo è stato letto 152 volte

ELETTORALE - Albo dei presidenti di seggio- Cancellazioni e nuove iscrizioni

La Prefettura di Avellino con circolare n. 2842 del 7/8/2018 ricorda di segnalare alla Corte d’Appello, in sede di aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio, tutti quei nominativi che, per le cause contemplate dall’ articolo 1, comma 4, della legge n. 53/90 (gravi inadempienze), hanno determinato impedimenti, errori o ritardi nel completamento delle operazioni di scrutinio, anche a causa della inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA