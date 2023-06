Ricerca



PERSONALE - Whistleblowing: le Linee guida dell’ANAC L’Autorità Anticorruzione ha predisposto la proposta di Linee guida a seguito del recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei whistleblower

L’Anac ha pubblicato una nota del 1° giugno in cui avvisa di avere avviato la consultazione on line dello “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, il cosiddetto whistleblowing; i contributi possono essere inviati entro il 15 giugno seguendo le indicazioni fornite nella consultazione on line.

Le Linee guida dell’ANAC

Le Linee guida, predisposte e proposte dall’ANAC, arrivano a seguito dell’attuazione del decreto legislativo che recepisce in Italia le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei whistleblower. Qualora dovessero essere approvate, le linee guida dovranno essere adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE LO SCHEMA DI LINEE GUIDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA