PERSONALE - Whistleblowing: in funzione la nuova piattaforma ANAC per le segnalazioni E’ in funzione sul portale dell’ANAC la nuova versione della piattaforma di whistleblowing implementata con nuovi moduli di segnalazione adeguati alle previsioni del d.lgs. n. 24/2023

L’ANAC ha comunicato che è in funzione la nuova versione della piattaforma di whistleblowing. >> CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA La nuova versione rappresenta un’evoluzione importante della vecchia piattaforma in termini architetturali e di sicurezza, e implementa i nuovi moduli di segnalazione (ambito pubblico e privato) adeguati alle previsioni del decreto legislativo 24/2023. E’ stata operata la migrazione di dati e documenti dalla vecchia piattaforma, ed è stato facilitato l’accesso e la fruizione per l’utente. Inoltre, attraverso schede sintetiche e di immediata comprensione, vengono illustrate tutte le novità della legge, e gli strumenti a disposizione per segnalare eventuali illeciti. Ti potrebbe interessare: > Whistleblowing: le Linee guida dell’ANAC

