ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Uso illecito delle registrazioni di un colloquio Il Garante Privacy ha adottato un provvedimento contestando l'utilizzo non regolare del materiale audio-video

Utilizzo illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale: questa la motivazione che ha spinto il Garante Privacy a sanzionare due Comuni.

La premessa

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente di un Comune della Provincia di Brescia, all’epoca vice commissario di Polizia Locale che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro. La Comandante della Polizia Locale del Comune presso cui lavorava il reclamante aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria.

Le registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al vice commissario che si era poi dimesso. In seguito, il dipendente era deceduto ma il Garante, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito l’istruttoria d’ufficio.

I rilievi del Garante

Il Garante ha ritenuto illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, perché privi di una idonea base giuridica. In particolare, l’Autorità ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di “carpire” informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro.

