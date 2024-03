PERSONALE- STATO CIVILE - Ufficiali di stato civile: corsi di abilitazione – anno 2024 Attraverso la circolare n. 20/2024 il Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, comunica la disponibilità allo svolgimento dei corsi di abilitazione destinati agli ufficiali dello stato civile

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la circolare n. 20 del 28 febbraio 2024 comunica la disponibilità allo svolgimento, in ambito provinciale, di corsi di abilitazione per ufficiali dello stato civile, che potranno essere riservati sia al personale con più di 5 anni di delega nelle funzioni (corso di 50 ore), che al personale con meno di 5 anni di delega (corso di 100 ore).

