ELETTORALE - Tessera elettorale: i nuovi modelli Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 marzo 2023

Il Ministro dell’interno con decreto del 13 marzo 2023 ha disposto la sostituzione dei modelli della tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

La sostituzione si è resa necessaria per armonizzare le avvertenze contenute nella tessera elettorale personale con la nuova disciplina dettata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha rimosso il limite del venticinquesimo anno di età come requisito per l’esercizio del diritto di elettorato attivo per il Senato della Repubblica.

Sostituzione dei modelli di tessera elettorale personale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

