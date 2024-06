Ricerca



Conoscenze e strumenti per redigere atti amministrativi immuni da vizi, dopo le importanti novità introdotte dai Decreti “Semplificazioni 2020 e 2021” e dal nuovo codice appalti(d.lgs. n. 36/2023).

Questa la proposta alla base del nuovo corso online in diretta a cura di Formazione Maggioli. “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” è il titolo del corso, a cura di Margherita Bertin e Tiziano Tessaro, in programma con la modalità della diretta online giovedì 20 giugno (prima unità didattica) e venerdì 21 giugno 2024 (seconda unità didattica).

Un’importante opportunità rivolta in particolar modo ai responsabili di settore, e loro collaboratori, di amministrazioni e società pubbliche, e ad aziende informatiche e liberi professionisti interessati alla materia.

Il corso nel dettaglio

Il corso è articolato in due parti:

– la prima, di carattere teorico, approfondisce i concetti essenziali, partendo da quello di atto amministrativo, per poi analizzare le regole su competenza e motivazione, e di come esse vanno ad incidere nella redazione delle singole parti del provvedimento. A seguire l’attenzione si concentrerà sui profili derivanti dall’applicazione delle nuove regole in materia di armonizzazione contabile, pubblicità e pubblicazione;

– la seconda parte sarà dedicata a simulazioni pratiche di redazione degli atti.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti.

I docenti Tiziano Tessaro è magistrato della Corte dei conti. Docente a contratto presso l’Università di Padova. Autore di pubblicazioni in materia. Direttore della Rivista telematica www.lagazzettadeglientilocali.it e della Rivista “Comuni d’Italia”.

Margherita Bertin è avvocato amministrativista. Autrice di pubblicazioni in materia.

Il programma La prima unità didattica si svolgerà giovedì 20 giugno (ore 9.00-13.00 e 14.00 – 16.00) e sarà dedicata alla teoria dell’atto, con approfondimenti sull’individuazione degli scopi sottesi alla corretta redazione degli atti amministrativi, la redazione specifica dei singoli punti del provvedimento, le determine di spesa e gli atti di impegno. La seconda unità didattica, in programma venerdì 21 giugno (ore 9.00 – 13.00), metterà al centro le simulazioni operative. >> CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIVERTI AL CORSO

