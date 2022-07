Ricerca



Stop alle code in Comune, c’è lo Sportello Telematico Polifunzionale online Fonte: Maggioli.com

Più di 320 pratiche da compilare e presentare online. Debutto ufficiale per lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Pescara. Accedendo alla sezione Servizi Online del sito istituzionale i cittadini possono entrare nell’area per compilare richieste, fare segnalazioni, attivare servizi. Tutti quei procedimenti che fino ad ora potevano essere completati solo recandosi nei vari uffici di Palazzo di Città.

Il progetto è stato illustrato nei giorni scorsi dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore all’Innovazione digitale Eugenio Seccia e dai referenti del Gruppo Maggioli che insieme alla struttura comunale hanno messo a punto gli strumenti volti a semplificare le procedure per i pescaresi.

«Abbiamo usato il periodo della pandemia per fare molti passi in avanti sul piano della digitalizzazione del Comune», ha evidenziato il primo cittadino. «Credo che sia importante lavorare per favorire la democrazia digitale e quindi fare in modo che tutti i cittadini abbiano gli strumenti per muoversi liberamente a livello digitale».

Lo Sportello a cui si accede dalla sezione Servizi Online sulla home page del sito, da pc, tablet o smartphone, si articola in 16 sezioni per un totale di 328 procedimenti e 346 moduli digitali…

