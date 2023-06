Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Spid: verifica configurazione sui siti della PA L’Agid ha implementato uno strumento di validazione OIDC utile agli sviluppatori per testare la corretta implementazione del sistema Spid

L’Agenzia per l’Italia Digitale con una nota del 5 giugno presenta il nuovo tool messo a disposizione per la validazione delle installazioni OpenID Connect (OIDC) sui siti internet della Pubblica Amministrazione che utilizzano il sistema Spid; con tale tool l’Agenzia completa la suite degli strumenti messi a disposizione degli enti per verificare i propri sistemi.

Ti potrebbe interessare:

© RIPRODUZIONE RISERVATA