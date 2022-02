Questo articolo è stato letto 10 volte

Ricerca



IN PRIMO PIANO - SPID ai minori di anni 14 e le tutele richieste per la privacy Le tutele richieste dal Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le garanzie per l’utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) da parte dei minori. I ragazzi sopra i quattordici anni potranno dotarsi di un’identità SPID per accedere ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione a loro rivolti. I più piccoli invece potranno utilizzarlo solo per i servizi online forniti dalle scuole. Saranno i genitori a richiedere lo SPID per loro.

>> Spid ai minori: le tutele richieste dal Garante privacy

>> Il parere del Garante reso sullo schema delle “Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori”, proposto da AgID

© RIPRODUZIONE RISERVATA