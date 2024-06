Ricerca



REDDITO DI INCLUSIONE/REDDITO DI CITTADINANZA - Sospensione dell’assegno di inclusione Il messaggio INPS n. 2132 del 5 giugno 2024 in merito alla sospensione dell'assegno di inclusione per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024, relativo alla sospensione dell’assegno di inclusione per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali.

L’Istituto ricorda che i Servizi sociali hanno a disposizione gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l’indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni, per cui i medesimi devono attivarsi per convocare i nuclei familiari per i quali sia prossima o già verificata la scadenza di tale periodo, al fine di evitare la sospensione dell’erogazione della mensilità spettante: a questo fine è stato messo a disposizione, sulla Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI), utilizzata dai Comuni, un nuovo ruolo per la registrazione dell’avvenuta presentazione del nucleo.

Immediatamente dopo l’avvenuto primo appuntamento o presentazione del nucleo familiare, gli operatori dei Servizi sociali avranno cura di registrare prontamente nella piattaforma l’evento positivo, per sbloccare la sospensione, se già intervenuta, o comunque per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza.

Il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei Servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023. Si ricorda inoltre che, successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso.

