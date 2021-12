Questo articolo è stato letto 21 volte

Ricerca



IN PRIMO PIANO - Servizio civile universale: pubblicato il Bando Pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale

E’ stato pubblicato il Bando per la selezione di n. 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale.

Entro le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022, gli aspiranti operatori volontari (giovani tra i 18 e 28 anni) devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per facilitare la partecipazione dei giovani e avvicinarli al mondo del servizio civile, disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Fonte: www.politichegiovanili.gov.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA