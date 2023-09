LEVA - Servizio civile digitale: la scadenza del bando Scade alle ore 14.00 del 28 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di 4.629 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 14:00 del 28 settembre 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Il bando prevede la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del giorno 4 luglio 2023, n. 595