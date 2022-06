Ricerca



Servizi Demografici Channel del 5 luglio: Precarietà abitativa e iscrizione anagrafica

Martedì 5 luglio 2022, ore 15.00 – 16.00 a cura del dott. William Damiani

L’incontro con l’esperto sarà dedicato al tema della gestione anagrafica delle persone che si trovano in situazioni di precarietà abitativa. Si tratta di una problematica che si presenta sempre più frequentemente all’ufficiale d’anagrafe e che richiede la massima professionalità ed attenzione, trattandosi di tutelare il diritto all’iscrizione anagrafica che costituisce la precondizione per l’esercizio di tutta una serie di diritti fondamentali della persona.

L’obiettivo è quello di indicare le soluzioni pratiche alle diverse casistiche con cui l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a confrontarsi quotidianamente: individui senza fissa dimora o senza tetto; occupazioni abusive di immobili; persone con sistemazioni di fortuna; la dimora nei residence; persone che vivono nei camper; alloggi non abitabili; ecc.

L’incontro on line seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande in materia di:

l’iscrizione delle persone senza fissa dimora;

il divieto di iscrizione anagrafica nel caso di occupazione abusiva dell’immobile;

le posizioni che non comportano mutazione anagrafica;

gli strumenti dell’ufficiale d’anagrafe: l’istruttoria, le informazioni e i provvedimenti d’ufficio;

il ruolo del vigile accertatore.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione teorica degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dagli abbonati, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

