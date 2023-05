Ricerca



IN PRIMO PIANO - Servizi Demografici Channel del 24 maggio: Il nuovo modello di vigilanza anagrafica L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori, compreso nel tuo abbonamento! ISCRIVITI all'evento e INVIA subito I TUOI QUESITI, riceverai risposta dall'esperto durante l'appuntamento online

Mercoledì 24 maggio 2023, ore 15.00 – 16.00 a cura del dott. Alessandro Francioni

Con la circolare n. 23/2023 la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha approvato il nuovo modello di vigilanza anagrafica che verrà utilizzato dalle locali Prefetture per le ordinarie ispezioni nei Comuni. Il Viminale ha previsto un radicale cambio delle regole con nuove aree di osservazione che i Comuni devono conoscere in anticipo, così da essere pronti rispetto ai controlli ai quali verranno in futuro sottoposti.

L’incontro con l’esperto si soffermerà su tutte le novità introdotte, partendo proprio dalla lettura e analisi del nuovo modello ispettivo; seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande sul tema della vigilanza anagrafica.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

