L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori

L’incontro con l’esperto sarà dedicato al tema dell’acquisto della cittadinanza italiana. Nelle pieghe della legislazione nazionale, la tematica della cittadinanza italiana è argomento che merita un particolare approfondimento soprattutto sul piano procedurale per renderne più agevole e tempestiva la fruizione in un contesto normativo dinamico con varie casistiche, procedimenti e provvedimenti di competenza degli Ufficiali di Stato Civile.

L’incontro online seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande in materia di:

Acquisto della cittadinanza italiana del diciottenne

Acquisto della cittadinanza italiana dei minori figli di neo cittadini

Cittadinanza italiana dell’adottato

Perdita della cittadinanza italiana

Riacquisto della cittadinanza italiana

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

CALENDARIO degli APPUNTAMENTI

