IN PRIMO PIANO - Servizi Demografici Channel del 15 febbraio: Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: dall’anagrafe allo stato civile L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori, compreso nel tuo abbonamento! ISCRIVITI all'evento e INVIA subito I TUOI QUESITI, riceverai risposta dall'esperto durante l'appuntamento online

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 15.00 – 17.00 a cura della dott.ssa Lorella Capezzali e del dott. William Damiani

L’incontro con gli esperti sarà dedicato al complesso tema del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Il fenomeno investe i servizi demografici in diversi momenti, a partire dalle richieste degli estratti di nascita degli avi, che spesso vengono inviate ad una molteplicità di comuni (non disponendo il richiedente di informazioni precise circa la località di nascita) e che quindi possono comportare ricerche anche infruttuose, per passare alle richieste di informazioni sulla procedura, sui documenti necessari e sulle tempistiche previste, e per finire, una volta che l’interessato è giunto in Italia, con l’avvio e la gestione del procedimento vero e proprio che coinvolge sia l’ufficiale d’anagrafe sia l’ufficiale dello stato civile.

Obiettivo dell’incontro è quello di indicare le soluzioni pratiche alle diverse casistiche con cui l’ufficiale d’anagrafe e l’ufficiale dello stato civile sono chiamati a confrontarsi quotidianamente.

L’incontro on line seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande in materia di:

Domanda di iscrizione anagrafica: quando è ricevibile?

Documenti da verificare alla luce della circolare n. 32/2007

Istruttoria della pratica di residenza: si tratta di dimora abituale o di sistemazione provvisoria?

Come effettuare gli accertamenti e definire correttamente l’istruttoria anagrafica …

Come si concilia la procedura di residenza con il procedimento di cittadinanza: competenze, interazioni e interdipendenze fra uffici e fra procedimenti

Documenti di stato civile necessari per avanzare richiesta di riconoscimento della cittadinanza

Istanza di richiesta – modalità e tempi di presentazione

Legalizzazioni e traduzioni dei documenti stranieri

Trasmissione di cittadinanza per via materna ante e post 1948

Criticità nella trasmissione della cittadinanza italiana – casi e particolarità

Grande naturalizzazione Brasiliana

Atti di stato civile digitali dall’argentina

Preavviso di rigetto ed il rifiuto della pratica

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione teorica degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dagli abbonati, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

