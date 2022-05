Ricerca



IN PRIMO PIANO - Servizi Demografici Channel del 14 giugno: Le dichiarazioni anagrafiche on line attraverso ANPR L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori, compreso nel tuo abbonamento! ISCRIVITI all'evento e invia subito i tuoi quesiti, riceverai risposta dall'esperto durante l'appuntamento online

Martedì 14 giugno 2022, ore 14.30 – 16.00 a cura del dott. Alessandro Francioni

Il prossimo incontro con l’esperto sarà dedicato al tema del ricevimento e gestione delle dichiarazioni anagrafiche pervenute on line tramite i servizi digitali pubblicati da ANPR. Il servizio avviato in via sperimentale in alcuni comuni a febbraio ora è divenuto operativo in tutti i comuni italiani; dal 27 aprile pertanto gli ufficiali d’anagrafe potrebbero dover gestire l’arrivo di istanze telematiche con cui i cittadini dichiarano le loro mutazioni.

Si ripercorreranno le diverse istruzioni ministeriali, la coesistenza con servizi on line già sviluppati dai comuni, la gestione digitale dell’istruttoria in back office.

L’incontro on line seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande in materia di:

Istanze telematiche

Dichiarazioni anagrafiche on line

Istruttorie telematiche

Documento informatico

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione teorica degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dagli abbonati, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

CONSULTA il CALENDARIO degli APPUNTAMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA