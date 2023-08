Ricerca



Servizi Demografici Channel del 13 settembre: La carta d'identità elettronica: novità e punti fermi

L’incontro con l’esperto sarà dedicato al tema della carta d’identità elettronica. Saranno trattate le novità introdotte dal decreto-legge n. 69/2023 in relazione alla nuova inibitoria all’espatrio. Particolare attenzione sarà dedicata ai riflessi operativi derivanti dal regolamento UE 2019/1157 con riferimento alla nuova disciplina delle scadenze, all’impossibilità temporanea di rilevare le impronte digitali e alla sorte dei documenti cartacei.

Saranno affrontate anche tutte le questioni preesistenti alla nuova normativa che continuano a destare maggiore incertezza e preoccupazione fra gli operatori:

– il rilascio del documento al cittadino non residente;

– le condizioni ostative per l’espatrio;

– il minore affidato ad un solo genitore;

– lo straniero e il richiedente protezione internazionale;

– la persona incapace;

– ogni altra problematica che l’abbonato porrà all’attenzione dell’esperto attraverso l’invio di quesiti.

Ricordiamo che gli incontri online di SD CHANNEL seguono un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sono dedicati, in modo prioritario, agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di iscrizione alla diretta. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande in materia di:

decreto legge 69/2023 e l’inibitoria all’espatrio;

regolamento UE 2019/1157: l’impossibilità temporanea di acquisire le impronte digitali e la sorte delle carte d’identità cartacee;

rilascio del documento ai minori in caso di affido esclusivo e super esclusivo;

richiesta da parte del cittadino non residente e la questione del nulla osta;

rilascio della carta d’identità alle persone incapaci;

carta d’identità e il cittadino straniero: il particolare caso dei richiedenti asilo.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

C’è un argomento che vorresti fosse trattato in uno dei prossimi incontri di SD CHANNEL?

Comunicalo alla Redazione scrivendo a: servizidemografici@maggioli.it

