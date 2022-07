Ricerca



Servizi Demografici Channel del 12 settembre: La gestione del decesso: dall'atto di morte alla sepoltura L'incontro on line con l'esperto

Lunedì 12 settembre 2022, ore 15.00 – 17.00 a cura della dott.ssa Lorella Capezzali

L’incontro con l’esperto sarà dedicato al tema della gestione amministrativa del decesso rispetto alla formazione dell’atto di morte e a tutti gli adempimenti conseguenti per il seppellimento, la cremazione e il trasporto funebre, con particolare approfondimento della disciplina regionale e locale, tra novità normative e prassi consolidate. Verranno affrontati gli aspetti più problematici della materia e offerte, per ciascun caso, le possibili soluzioni pratiche.

L’incontro on line seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it le loro domande in materia di:

Atti di morte e adempimenti connessi;

Autorizzazione all’inumazione, tumulazione, cremazione e destinazione delle ceneri;

Trasporto funebre e trasferimento di salma.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione teorica degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dagli abbonati, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

