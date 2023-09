Ricerca



IN PRIMO PIANO - Servizi Demografici Channel 11 ottobre: La carta d’identità elettronica: novità e punti fermi – Seconda parte L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori, compreso nel tuo abbonamento! ISCRIVITI all'evento e INVIA subito I TUOI QUESITI, riceverai risposta dall'esperto durante l'appuntamento online

A seguito della grande partecipazione di pubblico allo scorso Channel del 13 settembre e delle innumerevoli questioni e domande poste dai partecipanti e rimaste, per ragioni di tempo non affrontate dall’esperto, proponiamo a completamento della trattazione, un ulteriore momento di confronto sullo stesso argomento.

Continueremo quindi a parlare di carta d’identità elettronica rispondendo e commentando tutti i quesiti pervenuti durante la scorsa diretta relativamente alle novità introdotte dal decreto legge n. 69/2023 e ai riflessi operativi derivanti dal regolamento UE 2019/1157.

Di seguito solo alcuni degli argomenti che saranno affrontati:

– Ancora sulla scadenza delle carte d’identità cartacee. Qual è la soluzione corretta?

– Impossibilità alla firma, come trattarla?

– Quando è necessario il rifiuto al rilascio di una CIE?

– Quale documentazione conservare dopo aver rilasciato la CIE?

– Rifiuto alle impronte digitali, come gestirlo?

– Se l’altro Comune chiede il nulla osta per il rilascio CIE, come procedere?

– … e tante altre questioni che i partecipanti porranno all’attenzione dell’esperto

Ricordiamo che gli incontri online di SD CHANNEL seguono un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sono dedicati, in modo prioritario, agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di iscrizione alla diretta. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, le loro domande all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

C’è un argomento che vorresti fosse trattato in uno dei prossimi incontri di SD CHANNEL?

Comunicalo alla Redazione scrivendo a: servizidemografici@maggioli.it

