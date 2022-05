Ricerca



IN PRIMO PIANO - Servizi Demografici Channel del 10 maggio: La gestione dei cittadini extracomunitari L'incontro on line con l'esperto, il nuovo servizio a supporto degli operatori, compreso nel tuo abbonamento! ISCRIVITI all'evento e invia subito i tuoi quesiti, riceverai risposta dall'esperto durante l'appuntamento online

Martedì 10 maggio 2022, ore 15.00 – 16.00 a cura del dott. William Damiani

Nella gestione dei cittadini extracomunitari le procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la normativa nazionale in materia di immigrazione e in particolare con il requisito della regolarità del soggiorno.

L’incontro on line seguirà un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sarà dedicato in modo prioritario agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di registrazione. Gli abbonati a www.serviziodemografici.com potranno infatti inviare, fin da ora, alla Redazione, le loro domande in materia di:

iscrizione/mutazione anagrafica dei cittadini extracomunitari;

registrazione delle generalità del cittadino straniero;

cancellazione anagrafica dei cittadini stranieri;

gestione dei richiedenti protezione internazionale;

protezione temporanea profughi Ucraina.

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione teorica degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dagli abbonati, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

