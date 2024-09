Ricerca



Il corso di Formazione Maggioli intitolato “Come semplificare l’attività amministrativa della PA con l’intelligenza artificiale”, giunto alla sua seconda edizione, fornisce alcune risposte a queste domande e rappresenta un’opportunità unica per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione di avvicinarsi a una delle rivoluzioni più significative del nostro tempo: l’Intelligenza Artificiale (IA). Questa tecnologia è destinata a trasformare ogni processo e attività, rendendo le procedure amministrative più efficienti e le interazioni con l’utenza più immediate e naturali.

Il corso

Il corso, che si svolgerà il prossimo martedì 1° ottobre, offre una panoramica completa su cosa l’IA può fare, quando è opportuno utilizzarla, e come identificare e gestire eventuali errori. Grazie a un approccio pratico e concreto, i partecipanti impareranno a sfruttare al meglio i sistemi di IA per migliorare la propria produttività e quella del proprio ufficio. Verranno illustrate le modalità per redigere atti amministrativi, contratti, comunicazioni istituzionali e briefing quotidiani, ottimizzando il tempo e le risorse a disposizione.

I docenti e gli obiettivi

I docenti, Barbara Montini, avvocato esperta in diritto amministrativo, e Luca Sambucci, informatico specializzato in cybersecurity e IA, guideranno i partecipanti attraverso un programma completo che include una chiara introduzione all’IA, l’uso di chatbot per la ricerca di dati e l’analisi degli errori da evitare (dal riconoscimento delle allucinazioni alla consapevolezza delle implicazioni etiche).

L’obiettivo è quello di mettere gli operatori della Pubblica Amministrazione immediatamente in grado di utilizzare al meglio i sistemi di AI per il proprio lavoro, ottenendo i risultati più utili ed evitando e mitigando gli errori più ricorrenti.

