IN PRIMO PIANO - Segretari comunali: il fabbisogno per l’anno 2022 Il comunicato del Ministero dell'Interno

Con Comunicato stampa del 24 febbraio il Ministero dell’Interno annuncia che l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ha definito il fabbisogno di nuovi segretari per l’anno 2022, la programmazione dell’attività didattica e di aggiornamento per il medesimo anno, nonché gli ulteriori interventi formativi previsti a favore dei vicesegretari comunali.

Il fabbisogno 2022 è quantificato in 167 unità, pari al 100% dei cessati nell’anno precedente, fermo restando che nel prossimo mese di luglio saranno immessi in ruolo 291 Segretari comunali della sessione ordinaria del Coa 6, ai quali si aggiungeranno poco dopo ulteriori 223 corsisti; riguardo alla formazione “suppletiva”, prevista per i segretari neo assunti, questa è stata per la prima volta inserita nel Piano delle attività didattiche 2022, strutturando un modello formativo dedicato ai neosegretari; infine, è stato approvato il piano della formazione 2022, prevedendo il prosieguo delle attività di aggiornamento a distanza mediante contributi videoregistrati.

