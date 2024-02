Ricerca



ELETTORALE - Rinnovo consigli comunali per scioglimento Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 16/2024 richiama l'attenzione delle autorità locali affinché comunichino tempestivamente le situazioni che richiedono lo scioglimento dell'organo consiliare entro il 24 febbraio

Il Ministero dell’Interno con la circolare del 19 febbraio 2024, n. 16, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 2 della legge 182/1991, le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata in cui si tengono le elezioni amministrative del turno ordinario, se le condizioni che lo rendono necessario si siano verificate entro il 24 febbraio, richiede ai prefetti di segnalare urgentemente le situazioni che via via si determinano nell’ambito delle rispettive province per le quali dovrà adottarsi il provvedimento di scioglimento dell’organo consiliare, con l’invio delle relative proposte.

