Riforma del pubblico impiego I contenuti delle disposizioni attuative della riforma

Il Ministero per la PA, con una nota del 3 febbraio, illustra i contenuti delle disposizioni attuative della riforma del pubblico impiego, che costituisce la milestone che il Pnrr assegna alla PA entro il primo semestre 2022, che sono già state attivate (come la riforma dei concorsi) o che comunque sono in corso di definizione in questi mesi (come il rinnovo dei Ccnl e l’introduzione del Piao); in allegato alla nota, le slides che riepilogano le Linee di attività e i programmi per il Pnrr relativamente alla PA.

