IN PRIMO PIANO - Riforma del processo civile: semplificare, razionalizzare e accelerare i procedimenti Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

E’ stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Gli obiettivi del decreto sono quelli della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

