ELETTORALE - Referendum regionale consultivo di domenica 8 maggio 2022: revisione straordinaria liste elettorali La circolare della Prefettura di Avellino

Il Presidente della Regione Piemonte con decreto n. 11 del 1° marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3

marzo 2022, ha indetto, per domenica 8 maggio 2022, il referendum regionale consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di Gattinara mediante fusione degli attuali Comuni di Gattinara e Lenta (in provincia di Vercelli).

I citati Comuni di Gattinara e Lenta (VC) dovranno, pertanto, effettuare le revisioni dinamiche straordinarie, nelle consuete due tornate, previste dall’art. 32 – 4° comma – del T.U. 20.3.1967, n. 223, come sostituito dall’art. 2 della legge 7.2.1979, n. 40.

>> LA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI AVELLINO, 10 MARZO 2022

