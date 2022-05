Ricerca



ELETTORALE - Referendum e istruzioni per gli uffici di sezione La Pubblicazione n. 2 del Ministero

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha elaborato la Pubblicazione n. 2, edizione maggio 2022, recante le istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione in relazione ai referendum popolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA