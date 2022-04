Ricerca



ELETTORALE - Referendum e amministrative 12 giugno 2022: gli adempimenti dal 18 al 30 aprile Inizia il periodo in cui può essere prestato lavoro straordinario, per ragioni elettorali, in deroga alle disposizioni di legge

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?