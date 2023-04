Ricerca



PERSONALE - Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Assunzioni (decreto legge 22 aprile 2023, n. 44): i contenuti in breve

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile scorso, n. 95 è stato pubblicato il decreto legge del 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (cd. Decreto Assunzioni).

Si segnala in particolare che dal testo finale del decreto è stata stralciata la norma che avrebbe aperto a sindaci e consiglieri comunali e regionali la possibilità di entrare come collaboratori negli staff dei loro colleghi. È questo il frutto dell’ennesimo modifica del testo, che ora accoglie anche la riforma della Governance di Sport e Salute e le nuove regole per gli incentivi ai ricercatori.

Il provvedimento conferma inoltre le previsioni delle ultime versioni, dalle poco più di 3mila assunzioni (per due terzi fra polizia e forze di sicurezza) fino al rinvio di un anno dell’obbligo per i Comuni usciti dal dissesto di caricarsi la gestione delle anticipazioni di liquidità sblocca-debiti.

