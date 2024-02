Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Pubblica Amministrazione: il ministro Zangrillo sottolinea il ruolo centrale dei Comuni nella transizione digitale Il ministro della PA Paolo Zangrillo ha aperto la seconda giornata dei lavori della XIII Assemblea annuale di ANCI Giovani a Montecatini Terme

XIII Assemblea annuale ANCI Giovani

Molti gli argomenti toccati dal ministro Paolo Zangrillo tra cui Ringiovanimento del personale degli Enti locali a seguito dello sblocco del turnover (assunti nel 2023 circa 170mila nuovi dipendenti della PA), formazione del personale in servizio fondamentale e legata al merito e alle performance, apporto e il supporto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione nell’erogazione di servizi sempre più attenti ed efficienti per i cittadini fino al rinnovo del contratto nazionale.

Il ministro Zangrillo ha evidenziato come “nella transizione digitale e innovazione tecnologica i Comuni, e quindi gli amministratori, sono in prima linea nel coinvolgere le persone in un percorso molto più articolato che significa non soltanto dotarle delle competenze tecniche, che servono per utilizzare gli strumenti, ma soprattutto superare l’impasse del cambiamento”.

Quanto alle sfide future, ha osservato il ministro, “i cambiamenti socioeconomici degli ultimissimi anni ci mettono di fronte a sfide ardue di fronte alle quali non possiamo farci trovare impreparati. Una di queste riguarda la modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Una sfida riconosciuta anche dallo stesso PNRR che fissa obiettivi in cui la nostra PA ha il ruolo di protagonista”.

Il ministro Zangrillo è intervenuto sul tema anche durante l’intervista con Andrea Pennacchioli. “I giovani sono la futura classe dirigente del nostro Paese. In loro risiedono le energie e le motivazioni necessarie ad affrontare le sfide di questo tempo – ha dichiarato -. Per questo ritengo sia necessario, anzi prioritario, confrontarmi soprattutto con voi che amministrate i nostri territori”.

“A 7 italiani su 10 interessa un impiego nella Pubblica Amministrazione non solo per il posto sicuro – ha sottolineato Zangrillo – ma anche per la qualità della proposta professionale. Migliora, inoltre, la percezione degli italiani, che vedono sempre più la PA come soggetto protagonista nei processi di trasformazione del Paese. E su un 64% di cittadini che si dice soddisfatto, sono proprio i giovani dai 18 ai 34 anni i più positivi”.

